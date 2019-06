Arnautovic in Skopje mit verspätetem Doppelpack

Seinen Doppelpack beim 4:1 des ÖFB-Teams in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien hätte Marko Arnautovic schon früher schnüren können als in der 82. Minute. Keine 24 Minuten waren am Montag in Skopje gespielt, da hatte Österreichs Fußballer des Jahres schon zwei hochkarätige Chancen ausgelassen. "Ich war dann sauer auf mich selbst", gab der Wiener zu.

SN/APA/HANS PUNZ Arnautovic avancierte zum Matchwinner für Österreich