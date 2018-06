Arnautovic sieht rosige Zukunft für ÖFB-Team

Marko Arnautovic hat nach der eindrucksvoll absolvierten Bewährungsprobe gegen Weltmeister Deutschland (2:1) für die Zukunft der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ein gutes Gefühl. Auf dem Level der Deutschen sei man zwar trotz des Sieges am Samstagabend in Klagenfurt noch nicht. "Aber wir sind auf einem guten Weg", meinte Arnautovic. "Wir sind am Reifen."

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Arnautovic spielte auch gegen Deuschland auffällig