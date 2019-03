Auch Alaba und Gregoritsch drohen für EM-Quali auszufallen

Österreichs Fußball-Nationalteam drohen für die EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel weitere prominente Ausfälle. David Alaba, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit Sehnenproblemen zu kämpfen hatte, unterzog sich am Montag in München einer Untersuchung. Sein EM-Quali-Einsatz ist ebenso offen wie jener von Michael Gregoritsch.

SN/APA (AFP)/GUENTER SCHIFFMANN Alaba hat schon länger Sehnenprobleme