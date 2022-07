Auch PCR-Test von ÖFB-Teamspielerin Lisa Kolb positiv

Lisa Kolb ist auch bei einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. Österreichs Fußball-Teamspielerin hatte aufgrund eines positiven Ergebnisses bei einem Antigen-Schnelltest noch in der Heimat am Donnerstag die Reise mit den ÖFB-Frauen ins EM-Teamquartier im Pennyhill Park in Bagshot genauso wie Physiotherapeut Reinhard Wögerbauer nicht angetreten. Auch beim Oberösterreicher bestätigte der PCR-Test das erste Ergebnis.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Fuhrmann hat gleich zu Beginn Sorgenfalten