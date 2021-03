Auf Tormann Alexander Schlager wartet Schwerstarbeit

Nach zwei durchwachsenen Leistungen will der Salzburger Alexander Schlager im Spitzenspiel gegen Dänemark endlich glänzen.

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist Österreich ordentlich in die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar (siehe auch Stamm Seite 15) gestartet. Ausrufezeichen konnte die Truppe von Teamchef Franco Foda beim 2:2 in Schottland und dem 3:1-Sieg gegen die Färöer Inseln aber nicht setzen. Wo Kapitän David Alaba und Co. wirklich stehen, werden sie nach dem Duell mit Spitzenreiter Dänemark (Mittwoch, 20.45 Uhr) wissen.

Im Spitzenspiel der Gruppe F wird vor allem Tormann Alexander ...