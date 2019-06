Aufatmen bei ÖFB-Sportchef Schöttel nach Sieg über Slowenien

Bei ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel war am Tag nach dem 1:0-Sieg des österreichischen Fußball-Nationalteams in Klagenfurt über Slowenien Durchatmen angesagt. Ein Punkteverlust in Klagenfurt hätte auch aufgrund der gleichzeitigen Siege von Israel und Polen äußerst negative Auswirkungen auf die EM-Chancen gehabt.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Schöttel ist erleichtert