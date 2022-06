Aufbruch in ein neues ÖFB-Zeitalter?

Ralf Rangnick will aus Österreich ein Topteam machen. Sein Debüt feiert er in Kroatien.

Was in den vergangenen Tagen im Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf zu spüren war, verfestigte Ralf Rangnick am Donnerstag noch einmal bei der Abschluss-PK vor dem Nations-League-Schlager in Kroatien (Freitag, 20.45 Uhr). "Ich habe eine intakte Mannschaft vorgefunden, die sich auch außerhalb des Spielfeldes sehr gut versteht. Die Energie war in den vier Trainingseinheiten sehr gut", betonte der Deutsche am Donnerstag vor dem Abflug Richtung Osijek.

Zwischen Rangnick und seinem Vorgänger Franco Foda sind bereits nach wenigen Tagen klare ...