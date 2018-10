Ausfälle im U21-Team vor Reise zum EM-Quali-Spiel in Serbien

Österreichs U21-Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Frauenkirchen auf das EM-Qualifikationsspiel in Serbien am Freitag vor. Teamchef Werner Gregoritsch musste am Dienstag Adaptierungen im Kader vornehmen. Maximilian Wöber und Konrad Laimer wurden zum A-Team abgezogen, mit Stefan Posch, Sasa Kalajdzic, Marko Kvasina und Manuel Haas mussten außerdem vier Spieler verletzt abreisen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Nachnominiert wurden unter anderem Husein Balic