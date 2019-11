Auslosung, Spielorte, Tickets: So geht es weiter mit der Fußball-EM

Österreichs Fußballnationalteam hat sich das Endrundenticket für 2020 gesichert. Nun fiebern die Spieler und auch die Fans der Auslosung entgegen. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur EM.

Wann findet die EM statt?

Im Kalender rot anstreichen: Das Turnier startet am 12. Juni mit dem Eröffnungsspiel in Rom und endet genau einen Monat später am 12. Juli mit dem Finale in Wembley. Wie schon 2016 steigen die beiden Gruppenbesten sowie die vier besten Gruppendritten aus der Vorrunde ins Achtelfinale auf.

Wo wird gespielt?

Überall in Europa - und sogar in Asien. Erstmals gibt es nicht ein oder zwei Austragungsländer. Zwölf Städte beherbergen die Spiele:

Gruppe A: Rom und Baku

Gruppe B: St. Petersburg und Kopenhagen

Gruppe C: Amsterdam und Bukarest

Gruppe D: London und Glasgow

Gruppe E: Bilbao und Dublin

Gruppe F: München und Budapest



Gastgeberländer spielen in ihrer Heimat, so dass auch bereits zwei Teams einer Gruppe vor der Auslosung feststehen können (z. B. Deutschland und Ungarn in Gruppe F, falls Ungarn sich qualifiziert).

Wer ist schon qualifiziert?

Stand Sonntag, 17. November, haben 16 Teams ihren Endrundenplatz fix:

England, Tschechien, Ukraine, Deutschland, Niederlande, Kroatien, Spanien Schweden, Polen, Österreich, Frankreich, Türkei, Belgien, Russland, Italien, Finnland.

Wann wird ausgelost?

Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am Samstag, 30. November in Bukarest. Die Topfeinteilung für die Auslosung erfolgt nach den abschließenden Spielen der EM-Qualifikation am kommenden Dienstag, 19. November. Verkompliziert wird die Sache durch die Nations League (siehe unten). Kommt ein Gastgeber über dieses Hintertürchen zur Endrunde, könnte Anfang April noch einmal nachgelost werden.

Welche Rolle spielt die Nations League?

Da war doch noch was - die "Restplatzbörse" Nations League wird für jene Nationen nun interessant, die sich nicht qualifizieren konnten. Wenn die reguläre EM-Qualifikation am Dienstag (19. November) beendet ist, steht fest, welche 16 Teams im März die restlichen vier EM-Plätze ausspielen. Von den Top-Nationen der A-Division hat nur Island die direkte Qualifikation verpasst. Aufs "Nachsitzen" im März können sich auch die Norweger mit Salzburg-Stürmer Erling Haaland einstellen.

Wann gibt es Tickets?

Wenn die Spiele feststehen, öffnet das Ticketportal der UEFA. Nur über euro2020.com/tickets gibt es Eintrittskarten für die Endrundenspiele. Dazu wird im ersten Schritt ein Antrag gestellt. Pro Antrag können bis zu vier Tickets bestellt werden. Eine Reihe von persönlichen Angaben (u. a. Geburtsdatum, Reisepassnummer) ist anzugeben. Bei Spielen in Baku ist zudem ein Visum erforderlich. Neu: Die fertigen Karten kommen als Mobiltickets aufs Handy.

Wo wird Österreichs Team sein EM-Quartier beziehen?

Gereist werden muss ohnedies, daher dürfte das ÖFB-Team während der EM im eigenen Land wohnen. Bevorzugt in den burgenländischen Thermen Stegersbach oder Bad Tatzmannsdorf, wo die Nationalteams sich oft auf Spiele vorbereiten. Wird Österreich in die britische Gruppe gelost, könnte die Homebase auf die Insel verlegt werden. Die Spielorte London und Glasgow sind als einzige nicht so weit voneinander entfernt. Auch bei zwei Partien in Folge in Baku würde eine besondere Situation eintreten. Statt zweier anstrengender Reisen ans Kaspische Meer wäre dann ein Verbleib in Aserbaidschan sinnvoll - alles freilich in Abstimmung mit der UEFA, die auch bezüglich der Quartiere genaue Vorgaben macht.

