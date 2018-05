Baumgartlinger erwartet klare ÖFB-Linie auch gegen Topgegner

Julian Baumgartlinger will mit dem österreichischen Fußball-Nationalteam bis zum Beginn der Nations League im Herbst den nächsten Schritt machen. Für die Entwicklung der Mannschaft hält der Kapitän die Testspiele am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF eins) in Innsbruck gegen Russland sowie danach gegen Deutschland und Brasilien für "elementar wichtig".

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Baumgartlinger will klare ÖFB-Linie