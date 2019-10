Baumgartlinger: Israel-Pleite ließ ÖFB-Team zusammenrücken

Die 2:4-Niederlage im März in Israel war der bisher größte Tiefschlag der laufenden EM-Qualifikation. Österreichs Fußball-Nationalteam sei dadurch "noch ein bisschen weiter zusammengerückt, auch gegen die Widerstände außerhalb des Platzes", meinte Kapitän Julian Baumgartlinger vor dem Rückspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien. Vier Partien ist die ÖFB-Auswahl seither ungeschlagen.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger