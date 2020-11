Baumgartlinger und Dragovic warnen vor Nordmazedonien

Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger haben am Freitag vor dem künftigen Fußball-EM-Gegner Nordmazedonien gewarnt. Goran Pandev und Co. qualifizierten sich am Donnerstag durch ein 1:0 im Play-off in Georgien für die Endrunde, wo sie am 13. Juni in Bukarest auf die ÖFB-Auswahl treffen. Im vergangenen Jahr gewann Österreich in der EM-Qualifikation gegen die Nordmazedonier auswärts 4:1 und daheim 2:1.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Dragovic und Baumgartlinger üben sich in Vorsicht