Bayern-Dauerläufer Laimer will auch gegen Estland spielen

Konrad Laimer ist als Dauerläufer des FC Bayern zur österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gestoßen. Der Salzburger kam in sämtlichen 18 Pflichtspielen des deutschen Rekordchampions in dieser Saison zum Einsatz, ebenso wie in den vier Länderspielen seit Sommer. Trotzdem verspürt der Mittelfeldmann keine Müdigkeit und hofft auf einen Einsatz im letzten EM-Quali-Match am Donnerstag in Tallinn gegen Estland, wie er am Montag im ÖFB-Camp in Wien betonte.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Laimer fühlt sich bereit für kommende Länderspiele

Er hätte gegen einen Platz in der Startformation nichts einzuwenden, wobei die Entscheidung bei Teamchef Ralf Rangnick liege, sagte Laimer. "Ich bin auf jeden Fall fit und habe keine Wehwehchen." Bei den Bayern hat sich der 26-Jährige auf Anhieb gut eingelebt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich dort bin und fühle mich sehr wohl." Mit den Münchnern gab es zuletzt phasenweise eine Berg- und Talfahrt. Der Champions-League-Start verlief mit vier Siegen aus vier Partien optimal, in der Liga fehlen allerdings zwei Punkte auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen und im DFB-Pokal setzte es ein blamables Aus gegen Saarbrücken. Dafür folgte wenige Tage später ein 4:0 in Dortmund. Laimer, zu Saisonbeginn noch fast durchwegs als Rechtsverteidiger aufgeboten, erhielt in diesem Match für seine Leistung im zentralen Mittelfeld viel Lob - und saß im darauffolgenden Champions-League-Spiel gegen Galatasaray zunächst auf der Bank. "Solche Situationen gibt es immer wieder. Der Trainer hatte schon seinen Grund, warum er durchwechselte. Natürlich will man immer auf dem Platz stehen, doch so etwas wirft dich nicht aus der Bahn", erklärte der Ex-Leipzig-Profi. Sein Club kann sich derzeit auf Harry Kane verlassen, der bewerbsübergreifend schon bei 16 Treffern hält. "Er tut uns allen gut und ist ein Typ, dem man es von Herzen gönnt. Er hat überhaupt keine Allüren, ist eine sehr große Persönlichkeit auch abseits des Platzes, der dem Team hilft", sagte Laimer über den 100-Millionen-Euro-Stürmer. Kanes Qualitäten sind in den kommenden Tagen in der englischen Auswahl in der EM-Qualifikation gegen Malta und Nordmazedonien gefragt, Laimer konzentriert sich unterdessen ganz auf Estland. Man werde das Duell mit den Balten nicht auf die leichte Schulter nehmen, versprach der Deutschland-Legionär. "Wir fahren dorthin und wollen drei Punkte holen, immerhin haben wir noch die kleine Chance auf Platz eins in der Gruppe", meinte Laimer.