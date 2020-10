Beispiellose Ausfallserie für ÖFB-Team wegen Coronavirus

In der Vorbereitung auf die anstehenden drei Länderspiele hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft mit Problemen zu kämpfen, die es in dieser Form und in diesem Ausmaß wohl noch nie gegeben hat. Teamchef Franco Foda stehen gleich 13 Spieler nicht zur Verfügung, was auf Verletzungen, aber auch auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist.

SN/APA (EXPA/Adelsberger)/EXPA/STEF Auch Gernot Trauner steht Teamchef Foda nicht zur Verfügung