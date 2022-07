Berater im Frauenfußball: "Unglaublich viel Potenzial"

Spielerinnenberater Felix Seidel verrät, warum Nebenjobs für Fußballerinnen passé sind und warum Sponsoren auf sie setzen sollten.

Kurz vor Beginn der Europameisterschaft hat Felix Seidel noch einen Transfer unter Dach und Fach gebracht: ÖFB-Teamverteidigerin Carina Wenninger wechselte leihweise von Bayern München zu AS Roma. Nicht nur Business, sondern auch Herzensangelegenheit: Die Steirerin war die erste Fußballerin, die er mit seiner Agentur SEI SPORT. betreute. Mittlerweile sind es 40 in Deutschland und Österreich. "Bei der EURO sind wir mit einer kompletten Elf von Österreicherinnen vertreten", schwelgt der in Tirol lebende Deutsche in Vorfreude. Unter anderem vertrauen Laura Feiersinger, ...