Bochum-Legionär Dominik Baumgartner kann nicht an der Fußball-U21-EM in Italien (16. bis 30. Juni) teilnehmen. Der 22-Jährige, der in den vorläufigen Großkader des ÖFB-Teams berufen worden war, hat sich vor elf Tagen im deutschen Zweitligaspiel beim FC St. Pauli (0:0) einen Bänderriss zugezogen, den er noch auskurieren muss, wie sein Club am Donnerstag mitteilte.

Quelle: APA