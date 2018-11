Bosniens Kader mit Topstars Dzeko und Pjanic

Der Kader der bosnischen Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel am 15. November in Wien gegen Österreich und das Testmatch drei Tage später in Las Palmas gegen Spanien wird von den beiden Top-Stars Edin Dzeko (AS Roma) und Miralem Pjanic (Juventus) angeführt. Kein Platz im 24-Mann-Aufgebot war für Smail Prevljak, dessen Salzburger Clubkollege Darko Todorovic ist verletzt.

SN/APA (AFP/Archiv)/TIZIANA FABI Edin Dzeko führt Bosnien-Team an