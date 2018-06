Brasilien wohl ohne verletzten Fred gegen Österreich

Manchester-United-Neuzugang Fred hat das Abschlusstraining des brasilianischen Fußball-Nationalteams am Samstagnachmittag in Wien nicht mitgemacht und dürfte damit für das Länderspiel am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) gegen Österreich ausfallen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird sich laut brasilianischen Medien stattdessen in Wien einer Untersuchung an seinem verletzten Knöchel unterziehen.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Fred laboriert an Knöchel-Verletzung