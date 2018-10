Der Bulgare Georgi Kabakow leitet am Freitag im Wiener Happel-Stadion das Fußball-Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Nordirland.

Der 32-jährige Unparteiische pfiff am 6. Juli 2015 die 0:1-Niederlage des U19-ÖFB-Teams gegen Frankreich in der EM-Gruppenphase. Der Norweger Ola Hobber Nilsen wurde mit der Leitung des Testspiels zwischen dem ÖFB-Team und Dänemark am Dienstag betraut. Der 32-Jährige war am 27. Juli 2017 im Europa-League-Qualifikationsmatch Sturm Graz - Fenerbahce im Einsatz.

Quelle: APA