Burgstaller peilt in EM-Quali zwei Siege an

Österreichs Fußball-Nationalteam steht in den EM-Qualifikationspartien am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien mit dem Rücken zu Wand. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt könnten neuerliche Misserfolge schon das Ende aller Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EURO 2020 bedeuten.

SN/APA (dpa)/INA FASSBENDER Burgstaller ärgert die aktuelle Ausgangssituation des ÖFB-Teams