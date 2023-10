ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick saß stundenlang am Flughafen in Aserbaidschan fest

Das wichtige Auswärtsspiel in Aserbaidschan hat für das österreichische Fußball-Nationalteam alles andere als gut begonnen. Wegen Problemen mit dem Visum wurde Teamchef Ralf Rangnick und seinem Co-Trainer Peter Perchtold die Einreise bis weit nach Mitternacht verweigert.

Den Start in das wichtige Auswärtsspiel in Aserbaidschan hat sich Teamchef Ralf Rangnick ganz anders vorgestellt. Während nach einem vierstündigen Flug von Wien nach Baku alle Spieler, VIP-Fans und Medienvertreter problemlos einreisen konnten, gab es beim Deutschen und seinem Assistenten Peter Perchtold Probleme. Die aserischen Behörden ließen die beiden wegen Ungereimtheiten beim Visum bis spät in die Nacht nicht ins Land. Während sich der ÖFB-Tross um 21.30 Uhr Ortszeit (19.30 MESZ) auf den Weg ins Hotel machen konnte, mussten Rangnick und Perchtold vier Stunden auf dem Flughafen warten. Dank der Hilfe des aserischen Fußballverbandes konnte das Duo weit nach Mitternacht doch noch einreisen und wird damit am Montag beim Spiel dabei sein können. Welche Probleme es genau gab, konnte der ÖFB in der Nacht von Sonntag auf Montag noch nicht sagen.

Keine Sicherheitsbedenken

Im Vorfeld konnten dagegen die Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden. Rund drei Wochen nach Kampfhandlungen in der Region Bergkarabach hat das Nationalteam in Aserbaidschan nichts zu befürchten. Der ÖFB war im permanenten Kontakt mit dem Innenministerium, der UEFA und Aserbaidschans Verband. Aserbaidschan hatte die abtrünnige, primär von Armeniern bewohnte Region am 19. bzw. 20. September zurückerobert. Seither gab es eine Massenflucht der lokalen Bevölkerung in Richtung Armenien. Das Länderspiel geht knapp 300 Kilometer Luftlinie von Bergkarabach entfernt über die Bühne.

Wichtiges Spiel für Österreich

Österreich bestreitet am Montag (18 Uhr MESZ/live ORF 1) in Baku ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg wären Konrad Laimer und Co. für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert.