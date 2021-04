Corona-Alarm im Club kostet Wienerroither Länderspielchance

Ein mögliches Comeback im ÖFB-Nationalteam fällt für die Eugendorferin Katja Wienerroither flach: Weil bei ihrem Club Sturm Graz zwei Spielerinnen positiv auf Covid-19 getestet worden sind, ist sie vom Testspiel gegen Finnland ausgeladen worden.

Am Karsamstag musste das Bundesligaspiel der Steirerinnen bei Wacker Innsbruck abgesagt werden, weil zwei Spielerinnen vor der Abreise einen positiven Schnelltest abgeliefert hatten. ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann will vor dem freundschaftlichen Länderspiel gegen Finnland am Sonntag in Ritzing kein Risiko eingehen. Sie hat daher die drei nominierten Sturm-Akteurinnen Katja Wienerroither, Annabel Schasching und Valentina Kröll vom Lehrgang in Bad Tatzmannsdorf wieder ausgeladen. An deren Stelle rücken Anna Bereuter, Melanie Brunnthaler (beide SKN St. Pölten) sowie Lilli Purtscheller (Wacker Innsbruck) nach. Die 19-jährige Wienerroither hat im Februar 2020 noch unter Teamchef Dominik Thalhammer ihre ersten zwei Länderspiele bestritten. Mit elf Treffern ist sie derzeit zweitbeste Torschützin in der österreichischen Bundesliga.

"Nach genauer Abwägung haben wir uns dafür entschieden, in diesem Fall kein Risiko einzugehen", sagte Fuhrmann. "Es bleibt weiterhin eine sehr herausfordernde Zeit. Durch viele Verletzungen und die Covid-Situation bekommen auch in diesem Lehrgang wieder einige Debütantinnen die Chance, sich zu zeigen." Mit von der Partie sind die Salzburger Routiniers: Sarah Zadrazil (Bayern München), die am Montag 28 Jahre alt gewordene Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt) und Stefanie Enzinger (SKN St. Pölten).