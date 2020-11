Corona-Chaos: Notplan der Norweger soll Spiel in Wien retten

Der Gesundheitsminister zwang Norwegens Nationalmannschaft in die Covid-19-Quarantäne. Doch es gibt einen Plan, wie das Team doch noch am Mittwoch gegen Österreich spielen kann.

Das Flugzeug war beladen und startklar, die Spieler fertig zum Abheben - und dann kam der Hammer: Norwegens Fußball-Nationalteam durfte am Freitag nicht wie geplant zu den Nations-League-Spielen nach Rumänien und Österreich abreisen. Der positive Covid-19-Test eines einzigen Spielers (Kapitän Omar Elabdellaoui) führte zur Quarantäne samt Ausreiseverbot für das komplette Team. Die Partie gegen Rumänien wurde abgesagt, für das Match in Wien am Mittwoch war mit Stand Sonntag noch keine Entscheidung gefallen. Sollte es nicht stattfinden können, würde dem ÖFB-Team ...