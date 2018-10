Dänemark gegen ÖFB-Team ohne Delaney und Cornelius

Dänemark muss im Fußball-Testspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Herning gegen Österreich auch auf die angeschlagenen Thomas Delaney (Dortmund) und Andreas Cornelius (Bordeaux) verzichten. Für das Duo wurden Christian Nörgaard (Fiorentina) und Kenneth Zohore (Cardiff City) nachnominiert, wie Teamchef Aage Hareide am Samstag nach dem 0:0 in der Nations League in Irland bekanntgab.

SN/APA (AFP/Archiv)/Maddie Meyer Delaney muss passen