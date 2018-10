Dänemark-Teamchef Hareide zeigte Respekt vor ÖFB-Team

Dänemarks Fußball-Teamchef Aage Hareide hat vor dem Testspiel am Dienstag in Herning Respekt vor der ÖFB-Auswahl gezeigt. "Wir haben sie beobachtet. Sie haben zuletzt gut gespielt und einige starke Spieler in ihren Reihen", erklärte der Norweger.

SN/APA (AFP)/BO AMSTRUP Hareide lobt das ÖFB-Team