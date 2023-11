Rettensteiner & Koncilia über das Drama von Gelsenkirchen 1973: "Das war nie ein Elfer"

Rettensteiner und Koncilia können mit fünf Jahrzehnten Abstand auch schmunzeln. "Auf dem Schneeboden haben wir mit einem weißen Ball gespielt", sagt Rettensteiner kopfschüttelnd. Um das geisterhafte Szenario komplett zu machen, steckten die ÖFB-Kicker ausgerechnet in weißen Trikots, weißen Hosen und weißen Stutzen. "Tormannfehler brachten uns um die WM-Teilnahme", lautete am nächsten Tag eine Schlagzeile. Rettensteiner hatte sich beim 0:1 von einem eher harmlosen Schuss überraschen lassen und vor dem 0:2 ein Elfmeterfoul begangen. Einspruch Rettensteiner: "Das war nie ein Elfer. Den Schweden habe ich nicht einmal berührt. Hätt's damals schon einen VAR gegeben, wäre das aufgedeckt worden."

Mit der Skihaube auf der Ersatzbank

Der angezählte Rettensteiner wurde zur Pause ausgewechselt. Koncilia, heute 75 Jahre alt und seit dem Vorjahr unterschenkelamputiert, erinnert sich, keine großen Ambitionen auf einen Einsatz in der Kälte gehabt zu haben. Eine Skihaube tief ins Gesicht gezogen, saß er auf der Ersatzbank. Teamchef Leopold Stastny riss ihn nach 45 Minuten aus dem Traum von der warmen Kabine: "Aufwärmen!" Koncilia konnte am Ergebnis nichts ändern. Ist er am Schluss mit nach vorne gegangen, um möglicherweise noch den Ausgleich zu erzwingen? "Uns hat keiner gesagt, dass wir das dürfen", muss er lachend eingestehen. ",Bleibt's drin in eurer Hüttn', ham's gesagt."

Wer für Österreich in der "Hütt'n" stehen sollte, war über Monate hinweg ein Streitthema gewesen. "Der Stastny hat sich bei uns Torleuten nicht entscheiden können. Wir waren aber auch alle sehr gut", sagt Koncilia. Mit seinem ÖFB-Kontrahenten verband ihn immer ein sehr gutes Verhältnis. Ein Jahr lang waren sie in Innsbruck sogar Clubkollegen gewesen, ehe Rettensteiner zu VOEST Linz wechselte.

"Schwindlig im Wembley"

Die Pleiten gegen England und Deutschland teilten sich Koncilia und Rettensteiner. "Im Wembley-Stadion war ich am Ende ziemlich schwindlig, ich kann mich an keines der sieben Tore mehr erinnern. Wir sind in dem Spiel sehr selten über die Mittellinie gekommen", weiß Koncilia noch. Gegen Deutschland verblüffte Stastny seine Mannschaft mit einer kuriosen taktischen Vorgabe. Libero Franz Beckenbauer sollte in Manndeckung genommen werden. Generell blieb stets zu wenig Zeit zur Vorbereitung. Stastny klagte: "Ich habe meine Spieler erst am Flughafen kennengelernt..."