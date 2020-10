Das krisenfeste Nationalteam schaffte etwas Historisches

Corona und viele Ausfälle konnten die Foda-Truppe nicht bremsen: Nun winkt der Aufstieg in der Nations League.

Frei nach Helmut Kohl könnten Österreichs Teamkicker und ihr Chef Franco Foda die abgelaufene Woche bilanzieren: "Wichtig ist, was hinten rauskommt." Fußballerische Schmalkost und traurige Kulissen hin oder her, unterm Strich steht das historische Kunststück von drei Siegen in nur acht Tagen. Das gelang in 120 Jahren Länderspielgeschichte noch keinem ÖFB-Team.

Wichtiger ist für Julian Baumgartlinger und Co. aber, dass nach den 1:0-Auswärtssiegen in Nordirland und in Rumänien die Chance auf den Gruppensieg und damit den Aufstieg in ...