Das neue ÖFB-Teamtrikot und seine Vorgänger

In neuen Trikots in Schwarz-mintgrün werden Österreichs Nationalteamfußballer beim Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien antreten.

"Wir schauen sehr schön aus, aber wir müssen auch gut Fußball spielen damit", sagte Teamroutinier Marko Arnautovic bei der Präsentation. Das Wappen auf der Brust wurde völlig neu designt, die Schrift der Namen und der Rückennummern ist in Gold gehalten. So wie in den letzten 45 Jahren ist Puma der Ausstatter, der Vertrag mit dem langjährigen Partner wurde erneut verlängert.

Und das waren die Trikot-Highlights der vergangenen 20 Jahre:

WM 1998

Toni Polster und Co. fuhren in weiß-schwarz mit türkisen Elementen zur WM nach Frankreich.

SN/gepa Marko Arnautovic im brandneuen Auswärtstrikot.

Ära Krankl

Rene Aufhauser, Peter Schöttel und andere präsentierten sich in Weiß mit auffälligem Nummern-Design.

Rot-schwarz-weiß 2004

Roman Wallner stürmte in der WM-Qualifikation für 2006 in neuem Gewand.

Ganz schwarz

Die pessimistischen Aussichten auf die Heim-EURO 2008 spiegelten sich in dieser selten getragenen Kollektion von 2007 wider.

Schwarz-Rot im Test

Gegen Malta testeten Thomas Prager und René Aufhauser 2007 eine seltene Farbgebung.

Das EURO-Trikot

Zurück zum klassischen Rot-Weiß-Rot ging es bei der Heim-EURO, Ivica Vastic und Co. brachte es kein Glück.

Cordoba reloaded

Wieder etwas mehr Weiß auf den Schultern trug Emanuel Pogatetz 2012 gegen Deutschland.

EM-Look für Frankreich 2016

Alessandro Schöpf musste das Leiberl mit schrägen Streifen allzu rasch wieder ausziehen: Vorrunden-Aus in Frankreich.

Hauteng zu neuen Höhen

Eine neue Generation liebte es körperbetont. 2018 jubeln die Österreicher in der Nations League.

Rot & Rot

Unterschiedliche Rottöne zeigte die jüngste Kollektion, in der auch Andi Ulmer wieder für Österreich auflief.

Quelle: SN