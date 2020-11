Das ÖFB-Team 2020: Müde, aber erstklassig

Österreichs Nationalmannschaft schloss ein außergewöhnliches Jahr erfolgreich ab und blickt optimistisch in die Zukunft.

Erst acht Monate lang kein Spiel, dann gleich acht Partien in zweieinhalb Monaten. Durch Quarantäne beeinträchtigte Kaderplanungen. Geisterspiele. Eine perfekte Auswärtsbilanz. Ein Zitterspiel gegen eine skurille norwegische Notelf und zu guter Letzt: Gruppensieger und Aufsteiger in die höchste Nations-League-Kategorie: 2020 war ein bemerkenswertes Jahr in jeder Hinsicht für das österreichische Fußball-Nationalteam. Diese Faktoren gaben den Ausschlag dafür, dass es ein Erfolgsjahr wurde:

Beharrlichkeit. Franco Foda verzichtete auf Experimente, so lange sie nicht durch Ausfälle unumgänglich wurden. Den Ruf ...