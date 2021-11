Das Verhältnis zwischen Teamchef und Mannschaft ist intakt

Nach den schwachen Lehrgängen im Herbst stand das österreichische Fußball-Nationalteam zu Recht in der Kritik.

Von einer Mannschaft mit vielen Legionären, die in europäischen Topligen Woche für Woche eine gute Rolle spielen, muss man erwarten können, dass sie in der WM-Qualifikation vor Israel und Schottland landet und mit Dänemark um das direkte WM-Ticket kämpft. Dieses Vorhaben konnte Teamchef Franco Foda bereits nach einigen Qualifikationsspielen abhaken.

Dass nach schwachen Vorstellungen, wie im Herbst gegen Israel und Schottland, der Trainer ...