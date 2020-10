David Alaba: Die Positionsfrage begleitet den ÖFB-Star die gesamte Karriere

ÖFB-Star David Alaba kehrt für die Nations-League-Partien gegen Nordirland und Rumänien in das Nationalteam zurück. Dass er spielen wird, steht außer Frage. Aber wo?

Über die Rolle von David Alaba bei seinem Club Bayern München, beim Fußball-Nationalteam und generell im österreichischen Sport braucht man nicht viele Worte verlieren. Nur so viel: Es ist eine tragende, nicht selten die tragendste Rolle. Es überrascht daher nicht, dass der 28-jährige Wiener alle anderen heimischen Sportgrößen in der Rubrik Bekanntheit in den Schatten stellt. Das geht aus einer Umfrage des Branchenmagazins "Extradienst" unter Österreichs führenden Society-Journalisten und -Journalistinnen hervor.

Demnach gewinnt Alaba die Bekanntheitswertung vor seinem ...