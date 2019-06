David Alaba kam mit Selbstvertrauen zum ÖFB-Team

Die Hoffnungen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft vor den EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien ruhen unter anderem auf David Alaba. Der Bayern-Profi reiste mit viel Selbstvertrauen ins ÖFB-Camp nach Kärnten, immerhin holte er mit seinem Club in der vergangenen Saison das Double.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Alaba holte mit Bayern München das Double