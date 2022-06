David Alaba trifft auf Karim Benzema - das Duell der Superkumpels

Mit Benzema holte Österreichs Abwehrchef Alaba im Real-Dress die Champions League 2022. Am Freitag ruht die Freundschaft für 90 Minuten.

Am 28. Mai 2022 haben ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Frankreichs Topstürmer Karim Benzema zusammen mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Am Freitag treffen die beiden Führungsspieler der Spanier im direkten Duell, wenn Österreich Frankreich in der Nations League empfängt, aufeinander. Abwehrchef Alaba kommt die brisante Aufgabe zu, seinen Kumpel, Torjäger Benzema, auszuschalten. Der Wiener weiß am besten, wie schwierig das wird.

Auf Alaba und Co. wartet gegen die Franzosen Schwerstarbeit. Das Sturmduo des Weltmeisters mit Benzema und ...