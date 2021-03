"Dein Körper ist dein Kapital" - Sasa Kalajdzic und sein langer Weg zur ÖFB-Hoffnung

Zwei Spiele in der WM-Qualifikation, drei Treffer - mit dem Zwei-Meter-Stürmer Sasa Kalajdzic hat Österreichs Fußballnationalteam einen torgefährlichen Angreifer gefunden. Der Weg zum Hoffnungsträger war aber steinig.

Ein Unentschieden kannte einen Sieger: Sasa Kalajdzic erzielte am Donnerstag im ersten Qualfikationsspiel für die WM-Endrunde 2022 beim 2:2 in Glasgow gegen Schottland beide Treffer der Gäste und konnte damit seine überragende Form beim VfB Stuttgart auch im Team umsetzen. Am Sonntag ließ er gegen die Färöer ein weiteres Tor beim eher mühsam erarbeiteten 3:1-Sieg in Wien folgen.

Dabei hätte Kalajdzic in Schottland beinahe über einen Triplepack gejubelt - sein vermeintliches 2:0 für die ÖFB-Auswahl wurde jedoch vom spanischen Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande wegen eines angeblichen Fouls an Kieran Tierney aberkannt. "Natürlich habe ich ein bisschen mit den Händen gearbeitet. Aber wenn du in Schottland spielst und siehst, was in diesem Spiel alles nicht gepfiffen wurde, finde ich das schon ein bisschen zu leicht. In Österreich pfeift man das vielleicht, doch in England reagiert man nicht einmal darauf", ärgerte sich der Stürmer.

Kalajdzic reichten aber auch zwei Tore, um seinen Ruf als heimischer Hoffnungsträger für den weiteren WM-Quali-Verlauf und die EM zu untermauern. Daran war noch nicht zu denken, als er im Sommer 2016 von Donaufeld zu den Admira Juniors wechselte. "Vor fünf Jahren war es gefühlt unmöglich für mich, für das A-Team zu spielen", sagte Kalajdzic.

Damals hatte der Zwei-Meter-Goalgetter mit einem massiven Wachstumsschub zu kämpfen. "Das war nicht einfach und vielleicht auch der Grund für die eine oder andere Verletzung." Am schwersten erwischte es den 23-Jährigen im Juli 2019 - kurz nach seinem Wechsel von der Admira zum VfB Stuttgart erlitt er einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Außenmeniskusriss und musste viele Monate pausieren.

Aus dieser Erfahrung zog Kalajdzic seine Lehren. "Ich achte jeden Tag auf meinen Körper. Dein Körper ist dein Kapital, wenn du da nachlässig bist, wird er es dir zurückzahlen. Und wenn du ihn gut behandelst, wird er es dir auch zurückzahlen", sagte der Wiener.

SN/gepa pictures/ mathias mandl Einst in der Bundesliga: Am 3. Februar 2018 trifft Sasa Kalajdzic mit der Admira in Kleßheim auf Red Bull Salzburg – hier ein Kopfballduell gegen Duje Caleta-Car. Die Gastgeber behielten mit 2:1 die Oberhand, Kalajdzic blieb ohne Tor.

Diese Einstellung warf zuletzt Rendite ab - Kalajdzic traf sieben Partien in Folge und stellte damit Stuttgarts Clubrekord ein. Dass es nun auch im Nationalteam klappte, macht die Freude umso größer. "Ich bin extrem happy, meine ersten Tore für Österreich gemacht zu haben", erklärte der Mittelstürmer, schränkte aber auch ein: "Es hätte besser geschmeckt, wenn wir gewonnen hätten."

Ein Wermutstropfen ist auch, seinen eigenen Senkrechtstart ausgerechnet während einer Pandemie und damit in leeren Stadien erleben zu müssen. "Das tut am meisten weh, dass ich in Stuttgart noch nie vor voller Kulisse gespielt habe", erklärte Kalajdzic.

Ein im vergangenen Jahr noch im Raum stehender Wechsel zum serbischen Verband ist endgültig passe, auch wenn Kalajdzic zugab, dass Serbiens Auswahl "nie ein Thema" gewesen sei. "Aber ich bin einfach froh, jetzt hier zu sein, Spaß zu haben und für Österreich spielen zu dürfen", meinte der Sohn bosnischer Serben.

Ebenfalls serbische Wurzeln hat der bei diesem Lehrgang fehlende Marko Arnautovic, der als Österreichs Einserstürmer gilt. Teamchef Franco Foda deutete nach dem Schottland-Spiel an, dass er sich auch eine Aufstellung mit Kalajdzic und Arnautovic vorstellen könne. "Ich würde es sehr schön finden, mit ihm miteinander zu kicken", beteuerte der Stuttgart-Profi.

Darauf wird er noch warten müssen. Zuvor gilt seine Konzentration ohnehin dem Heimspiel gegen Dänemark am Mittwoch: Auch Sasa Kalajdzic hofft auf einen Leistungsschub, wie ihn das ÖFB-Team nach dem 0:1-Rückstand im Färöer-Match gezeigt hatte. Nach dem 0:1 habe das Team das Tempo angezogen. "Wenn wir so das ganze Spiel auftreten oder die meisten Phasen, dann hat es jeder Gegner schwer gegen uns." Gegen die Dänen erwartet Kalajdzic ein "sehr intensives Spiel gegen einen Gegner, der Qualität hat". Man müsse bei Standards besser verteidigen und das Tempo hochhalten.