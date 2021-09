Dem ÖFB-Team helfen nur noch Siege

Um Tabellenführer Dänemark doch noch abfangen zu können, braucht Österreich in der WM-Qualifikation eine Erfolgsserie. Diese soll am Mittwoch in der Republik Moldau starten.

SN/gepa ÖFB-Teamchef Franco Foda (l.) und sein Kapitän David Alaba sind in Moldau ganz auf Sieg eingestellt.