Der Aufstieg des Peter Zulj - überzeugend auch im ÖFB-Team

Der steile Aufstieg von Peter Zulj hat im Fußball-Länderspiel gegen Russland (1:0) seine Fortsetzung gefunden. Vor wenigen Wochen zum Spieler der Saison in der Bundesliga gewählt, überzeugte der Mittelfeldspieler auch in seinem ersten ÖFB-Einsatz, den er von Beginn an bestritt.

SN/APA/EXPA/JAKOB GRUBER Zulj bekam Lob von allen Seiten