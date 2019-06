Der Bullen-Block setzte die Akzente im Nationalteam

Acht ÖFB-Kicker gingen durch die Pressingschule von Red Bull Salzburg.

Nicht weniger als acht Spieler, die schon einmal das Trikot von Serienmeister Red Bull Salzburg getragen haben oder es immer noch mit Stolz tragen, standen am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien in der Startformation des österreichischen Fußball-Nationalteams. Und der Bullen-Block war es auch, der beim 4:1 die Akzente setzte.

Erneut konnte vor allem der gebürtige Salzburger Konrad Laimer, der inzwischen bei den Bullen aus Leipzig unter Vertrag steht, im ÖFB-Dress überzeugen. Mit einer perfekten Vorlage für Valentino Lazaro, ebenfalls ein Ex-Salzburger, leitete Laimer die Wende in einem bis dahin zerfahrenen Match für Österreich ein. Darüber hinaus gewann der lauffreudige Mittelfeldmann unzählige Zweikämpfe.

Insgesamt war Österreichs Aufstellung etwas offensiver ausgerichtet als beim 1:0 gegen Slowenien. Neben Sturmspitze Marko Arnautovic sollten Valentino Lazaro und Marcel Sabitzer wirbeln. Beide haben einst auch für Red Bull Salzburg Tore erzielt. Den Bullen-Block komplettierten Andreas Ulmer, Stefan Lainer, Stefan Ilsanker, Xaver Schlager und Martin Hinteregger (jetzt Eintracht Frankfurt).

Überglücklich bilanzierte Sabitzer, der eine seiner stärksten Leistungen im ÖFB-Trikot zeigte: "Wir hatten am Anfang so viele Chancen und haben sie leider nicht genützt. Aber so wie wir in der zweiten Hälfte aufgetreten sind, so müssen wir immer spielen. Das macht mich zuversichtlich, dass wir die EM-Qualifikation positiv gestalten."