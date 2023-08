Der Weg von Matthias Seidl macht Fußball-Talenten Mut

Erst vor zwei Jahren schaffte Matthias Seidl den Sprung vom Amateurclub Kuchl in den Profibereich. In der Jugend konnte sich der Offensivspieler im Nachwuchs von Red Bull Salzburg nicht durchsetzen und landete nach einem zweijährigen Intermezzo in Grödig wieder bei seinem Heimatclub Kuchl. Doch anstatt mit dem Schicksal zu hadern, startete Seidl bei den Tennengauern durch und machte mit Toren am Fließband auf sich aufmerksam.

Zusätzliche Trainings, ein unbändiger Wille und sein Talent verhalfen ihm zu einem Vertrag beim Zweitligisten Blau-Weiß Linz, von wo aus er nach zwei herausragenden Saisonen den Sprung zum Bundesligisten Rapid schaffte. Nun wurde er mit der erstmaligen Nominierung für das ÖFB-Team belohnt. Seine Geschichte zeigt wieder einmal, dass der Weg in den Profifußball nicht immer geradlinig verläuft, und kann vielen Talenten in schwierigen Phasen ihrer Karriere Mut machen.