Der WM-Traum lebt für Österreichs Fußballfrauen

Im Spiel gegen Lettland will das ÖFB-Team am Dienstag den nächsten Schritt machen.

Die Erleichterung war groß nach dem 3:1-Sieg der ÖFB-Frauen gegen Nordirland am Freitag. Die Tür zum Play-off in der WM-Qualifikation steht weit offen, der Traum von der Teilnahme an der Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland lebt.

Die schönen Tore konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein mühevoll erarbeiteter Sieg war. "Uns ist absolut ein Stein vom Herzen gefallen, wir sind überglücklich, dass wir als Sieger vom Platz gehen konnten", wusste auch Teamchefin Irene Fuhrmann den Erfolg richtig einzuordnen. Im Vorfeld hatten mehrere Coronafälle die Planung erschwert, das machte sich auch im Spiel bemerkbar. Erinnerungen an das 2:2 vom Auswärtsspiel in Belfast kamen zurück, als die eigentlich klar unterlegenen Nordirinnen beinahe sogar gewonnen hätten.

"Wir haben das Beste daraus gemacht, es ist wieder ein Entwicklungsschritt, dass wir so ein Spiel auch gewinnen konnten", sagte Fuhrmann. Auch die Spielerinnen gaben sich selbstkritisch. "Ich denke nicht, dass das der Fußball war, den wir spielen wollten. Die zweite Halbzeit war wirklich anstrengend", sagte Carina Wenninger, erst vor wenigen Tagen von Covid-19 genesen. Die Bayern-Innenverteidigerin erzielte mit einem Ferserltor kurz nach der Pause das erlösende 1:0. Nicole Billa legte nach einem Ballgewinn gegen die Torfrau mit einem 40-Meter-Weitschuss nach (55.), Barbara Dunst machte mit dem 3:0 schon alles klar (57.).

Die Ruhe im Team fehlte auch nach der klaren Führung, das Ehrentor von Joely Andrews (85.) war die logische Folge. Irene Fuhrmann analysierte: "Die zweite Halbzeit ist spielerisch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber so ist manchmal der Fußball. Am Ende ist uns viel wichtiger, dass wir die drei Punkte gemacht haben, und nicht, wie es in Nordirland war, wo wir sehr gut im Spiel waren, dann aber mit Ach und Krach ein Unentschieden mitnehmen konnten."

Nahezu irreguläre Bedingungen mit Orkanböen und Regen erschwerten die Aufgabe zusätzlich. Umso wichtiger war die Unterstützung der 1200 Fans in Wiener Neustadt. An selber Stelle sollte am Dienstag (19, live in ORF Sport +) die Übung gegen Lettland eine deutlich leichtere werden. Gegen das punktelose Schlusslicht der Gruppe D haben die Österreicherinnen auswärts mit 8:1 gewonnen. Irene Fuhrmann kann ohne Risiko an einigen Positionen rotieren. Ein deutlicher Sieg ist dennoch notwendig: Im Ranking der zweitplatzierten Teams aller neun Gruppen ist ein Platz unter den ersten drei ein Riesenvorteil - und dabei kann es auf jedes einzelne Tor ankommen.