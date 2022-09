Die ungestillte Sehnsucht nach einem echten Highlightspiel

Ein ausverkauftes Stadion bei einem Frauenfußballspiel - das WM-Qualifikationsmatch zwischen Österreich und England am Samstag hat einen historischen Meilenstein gebracht. Ein genauerer Blick zeigt: Bei der ohnedies nicht riesigen ERGO-Arena von Wiener Neustadt konnten von den 3900 Plätzen wegen der FIFA-Auflagen nur die rund 2700 Sitzplätze besetzt werden. Ohne zu übertreiben: Wenn der Frauenfußball vom aktuellen Rückenwind profitieren soll, müsste ein Match gegen den jüngst gekürten Europameister und nach einer guten EURO-Darbietung der populären ÖFB-Kickerinnen eigentlich auch ein größeres Stadion füllen können.

Erfreulich, dass immerhin ein monotoner Sportplatz im niederösterreichischen Nirwana praktisch vollgefüllt werden konnte. Aber im Vergleich relativiert sich das. England bestreitet beispielsweise demnächst ein bedeutungsloses Freundschaftsspiel gegen die USA im Wembleystadion vor 90.000 Zuschauern. Selbst Nordirland lockte im heurigen April in der Österreich-Gruppe gegen England 15.000 Menschen in den Belfaster Windsor Park.

Es war auch aus den Reaktionen der Spielerinnen herauszuhören, dass sie gern einmal ein Heimspiel vor richtig großem Publikum hätten. Der ÖFB hat freilich mit gutem Grund Wiener Neustadt zum Quasi-Nationalstadion für die Frauen erklärt. Hier sind die Frauen willkommen und der hiesige unterklassige Verein macht keine Schwierigkeiten. Überall sonst, wo die infrastrukturellen Voraussetzungen passen würden, machen es hohe Mietkosten sowie unwillige Stadionbetreiber und Clubs kompliziert bis unmöglich, ein Frauenländerspiel zu beherbergen. Die Stadien von Rapid und Austria wären ideal für ein Highlightspiel, aber dort entscheiden nicht die Clubverantwortlichen, sondern die Fanszenen, wer in ihre (vom Steuerzahler finanzierten) heiligen Hallen darf. Weiter westlich als in St. Pölten wird sowieso kein Frauenländerspiel mehr stattfinden, zumal künftig die Vorbereitung immer im neuen ÖFB-Hauptquartier in Aspern steigt.

Im Oktober könnte sich Österreich im Play-off erstmals für eine Frauen-WM qualifizieren. Bei etwas Losglück mit einem Heimspiel. Wenn der Frauenfußball hierzulande wirklich einen Schub bekommen soll, dann sollten die Verantwortlichen alle Möglichkeiten nützen, bei dieser historischen Gelegenheit für ein wirkliches Highlightspiel zu sorgen.