Die WM-Teilnahme rückt für Österreich in weite Ferne

Eine Abwehr, die keine war. Stars, die stümperhaft agierten, und ein Angriff, der vor dem Tor versagte: für ÖFB-Team nur Platz zwei möglich.

Die Chancen, dass sich Österreichs Fußball-Nationalteam mit dem Gruppensieg noch direkt für die WM-Endrunde 2022 qualifizieren kann, sind nach der vor allem in der Defensive peinlichen Leistung beim 2:5 in Israel nur mehr theoretisch vorhanden. Das Team darf aber noch hoffen, in Katar dabei zu sein. Platz zwei, der zur Teilnahme am Play-off berechtigt, ist noch möglich. Aber nur, wenn die heimischen Elitekicker in den restlichen Qualifikationsspielen zeigen, dass doch mehr Qualität im Team steckt als zuletzt ...