Diese Fußballerinnen lassen Österreich von einer glänzenden Zukunft träumen

Nach dem 2:1-Sieg gegen Norwegen beim Nations-League-Kehraus gehört Österreichs Nationalteam der Frauen zu den besten acht Europas. Nächstes Ziel ist die EM 2025 in der Schweiz. Schon im kommenden Jahr ist die U20 bei der WM mit dabei.

"2023 war ein überragendes Jahr", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann am Dienstag nach dem 2:1-Sieg über Norwegen in der Kälte von St. Pölten, und sie sprach dabei nicht nur für ihre Auswahl, die weiter in der höchsten Stufe der Nations League ...