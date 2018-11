Dragovic gegen Bosnien wohl wieder in ÖFB-Anfangself

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Sebastian Prödl ist Aleksandar Dragovic in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft wohl wieder gesetzt. Der Innenverteidiger dürfte am Donnerstag im Happel-Stadion in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina beginnen und vor allem damit beschäftigt sein, Edin Dzeko in Schach zu halten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Dragovic wird wohl Bosniens Dzeko in Schach halten müssen