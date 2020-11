Dragovic hat den 100er im Visier

Mit 85 Länderspielen sind Aleksandar Dragovic und Marko Arnautovic die Rekordspieler unter den noch aktiven ÖFB-Kickern.

Andreas Herzog hat als bislang einziger Fußballer in Österreich mehr als 100 Länderspiele absolviert. Hinter dem Ex-Teamchef von Israel (103) und den Legenden Toni Polster (95), Gerhard Hanappi (93) und Karl Koller (86) haben mit Aleksandar Dragovic und Marko Arnautovic (je 85) zwei noch aktive Spieler Chancen, bald in den Hunderter-Club aufzusteigen. "Das ist natürlich im Hinterkopf, wenn nur noch 15 Spiele fehlen", gibt "Drago" zu, dass ihn diese Marke reizt. Seinen Kumpel "im Training umschnitzen", damit er die Hundert als Erster erreicht? Das kündigt der Innenverteidiger nur im Scherz an: "Nein, wir sind ein Team, und im Vordergrund steht unser Erfolg. Aber ich bin schon stolz darauf, was ich erreicht habe." Der in Wien geborene Sohn serbischer Eltern ergänzte: "Als Kind habe ich davon geträumt, für Österreich spielen zu dürfen - das Land, das mir alles gegeben hat."

Dragovics Clubkollege bei Leverkusen, Julian Baumgartlinger, hat es mit 80 Einsätzen seit 2009 auch schon in die Top Ten der ÖFB-Rekordnationalspieler geschafft. Dass er schon nahe an Allzeitgrößen wie Bruno Pezzey oder Herbert Prohaska dran ist, sieht der Mattseer als "schöne Randnotiz" und mit der Performance untrennbar verbunden: "Für uns alle ist wichtig, erfolgreich Fußball zu spielen. Die Konsequenz daraus ist, dass wir mehr Länderspiele haben. Wir können uns also selbst mehr bescheren." Etwa e mit einer guten EURO-Endrunde 2021, wo Franco Fodas Elf erneut auf Quali-Kontrahent Nordmazedonien trifft. Sonntag-Gegner Nordirland hingegen scheiterte, was Dragovic nicht gefällt: "Mir wäre lieber gewesen, sie wären qualifiziert. Dann hätten sie zwei Tage durchgefeiert…"

Österreichs Rekordnationalspieler

103 Andreas Herzog 1988 - 2003 95 Toni Polster 1982 - 2000 93 Gerhard Hanappi 1948 - 1962 86 Karl Koller 1952 - 1965 85 Marko Arnautovic seit 2008 Aleksandar Dragovic seit 2009 84 Friedl Koncilia 1970 - 1985 Bruno Pezzey 1975 - 1990 83 Herbert Prohaska 1974 - 1989 80 Julian Baumgartlinger seit 2009 79 Christian Fuchs 2006 - 2016 74 David Alaba seit 2009 73 Sebastian Prödl 2007 - 2018 70 Marc Janko 2006 - 2019

