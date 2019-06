Dragovic vor EM-Quali-Spielen: "Wir müssen 6 Punkte machen"

Nach dem verkorksten Start des österreichischen Fußball-Nationalteams in die EM-Qualifikation ist die Ausgangsposition für Aleksandar Dragovic vor den Partien am Freitag gegen Slowenien und am Montag in Nordmazedonien klar. "Wir müssen jetzt sechs Punkte machen und wir haben auch die Qualität, das zu schaffen", sagte der Innenverteidiger am Dienstag in Klagenfurt.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Dragovic mit einem kleinen Fan