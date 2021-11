Duell gegen Wales: Matthäus drückt Foda bei WM-Play-offs die Daumen

WM-Glückslos für das ÖFB-Team dank "Losfee" Lothar Matthäus: Im Semifinale gastiert Österreich in Wales und bei einem Sieg haben Alaba und Co. auf dem Weg zur Endrunde Heimvorteil.

Mehr Losglück kann man nicht haben: Die Chancen, dass Österreich bei der Fußball-WM 2022 (21. November bis 18. Dezember) in Katar mit dabei ist, sind groß. Denn Deutschlands Rekordnationalspieler und Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus machte aus heimischer Sicht bei der Auslosung der Play-off-Spiele am Freitag in Zürich alles richtig. Im Semifinale trifft das ÖFB-Team auswärts auf Wales mit Real-Madrid-Topstar Gareth Bale. Sollte die Truppe von Franco Foda siegen, dann wartet im Finale in Wien der Sieger aus Schottland gegen Ukraine. Spieltermine sind der 24. (Semifinale) und 29. (Finale) März 2022.

Ex-Weltfußballer Matthäus hatte vor seinem Einsatz als "Losfee" bei Europas Play-off-Auslosung zur WM 2022 in Katar klare Präferenzen geäußert. "Eine Persönlichkeit wie Cristiano Ronaldo sollte bei der WM einfach dabei sein. Das gilt auch für Italien", sagte der ehemalige Trainer von Rapid und Red Bull Salzburg. Daher würde er sich auch für Österreich freuen, wenn die Truppe von ÖFB-Teamchef Franco Foda die WM-Endrunde erreichen sollte. Aber sein Wunsch kann in einem Punkt nicht mehr in Erfüllung gehen. Denn in einem der drei möglichen Finale werden sich Portugal und Italien gegenüberstehen, wenn die beiden Topmannschaften ihre Semifinalspiele jeweils gewinnen.

Österreichs Teamchef Franco Foda wird sich schon ins Fäustchen gelacht haben, als er die Auslosung am TV-Bildschirm verfolgte. Und ein wenig wird er auch gejubelt haben. "Alles ist möglich in dieser Gruppe. Wales ist schon heimstark und wir haben auch schon schlechte Erfahrungen mit den Walisern gemacht", betonte Foda. "Aber dass wir ein mögliches Finale in Wien bestreiten können, das sollte der Mannschaft noch einmal einen zusätzlichen Schub geben", betonte Foda. Einfach wird es nicht, auswärts gegen die körperbetont spielenden Waliser zu gewinnen, aber dennoch darf Foda zufrieden sein. "Ob es ein Glückslos ist, kann man jetzt nicht sagen. Alle Teams haben ein klares Ziel, wollen zur Endrunde. Diese Spiele werden auch nicht einfach, aber ich bin guten Mutes, dass wir es schaffen können", meinte Foda. Es sei ihm auch ein Stein vom Herzen gefallen, als klar war, dass Österreich nicht in die Horrorgruppe mit Italien und Portugal gelost werden könne. "Das ist schon bitter, dass eines der beiden Topteams zu Hause bleiben muss", meinte Foda.

In Wales wartet auf die Österreicher auf alle Fälle ein Gegner, der an einem guten Tag zu bezwingen ist. "Wenn alle Spieler, die zuletzt verletzungsbedingt gefehlt haben, wieder im Kader stehen, dann werden wir für diese Aufgabe schon bereit sein", sagte Foda. Und es könne für einen Fußballer nichts Schöneres geben, als vor einer zu erwartenden tollen Kulisse im Happel-Stadion um den Aufstieg zu spielen.



Auslosung des Play-offs für die Fußball-WM: Pfad 1 - Semifinale: Schottland - Ukraine, Wales - Österreich;

Finale: Sieger Wales/Österreich - Sieger Schottland/Ukraine; Pfad 2 - Semifinale: Russland - Polen, Schweden - Tschechien; Finale: Sieger Russland/Polen - Sieger Schweden/Tschechien; Pfad 3 - Semifinale: Italien - Nordmazedonien, Portugal - Türkei; Finale: Sieger Portugal/Türkei - Sieger Italien/Nordmazedonien

Spieltermine sind der 24. März (Semifinale) und 29. März (Finale).