SN-Bewertung: Mit Arnautovic wurde das ÖFB-Team richtig gefährlich

In der SN-Bewertung ragten vier Spieler aus einer kompakten Mannschaft noch besonders heraus.

Wie schon am vergangenen Freitag Heinz Lindner in Kroatien zeigte auch Torhüter Patrick Pentz gegen Dänemark eine starke Leistung zwischen den Pfosten. In der SN-Bewertung gab es vier Mal ein Sehr stark.

Patrick Pentz. Der Torhüter wirkte sicher auch mit dem Ball am Fuß. Verhinderte das 0:2.

Stark

Christopher Trimmel. Offensiv gelang dem Routinier nicht sehr viel. Defensiv wirkte er aber stabil.

Durchschnitt

David Alaba. Zeigte immer wieder, dass er ...