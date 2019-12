EM-Härtetest für ÖFB-Team am 2. Juni in Wien gegen England

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft im letzten Spiel vor der EM (12. Juni bis 12. Juli) am 2. Juni (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf England. Das bisher letzte Aufeinandertreffen des ÖFB-Teams mit den "Three Lions" liegt bereits zwölf Jahre zurück: Am 16. November 2007 siegte England in einem freundschaftlichen Vergleich in Wien durch einen Kopfball-Treffer von Peter Crouch 1:0.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Harry Kane und Co kommen ins Happel-Stadion