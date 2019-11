EM-Los: Viel ist fix und doch sehr verwirrend

Spielorte und Politik führen Regie bei der Gruppeneinteilung. Österreich wird nicht in Kopenhagen und St. Petersburg spielen.

Österreich wird bei der EM-Gruppenauslosung am 30. November in Bukarest in Topf 3 landen. Damit fallen Portugal, Türkei, Dänemark, Schweden und Tschechien als Gegner weg. Noch möglich sind aber alle sechs Gruppen, womit vorerst auch die Spielorte offenbleiben. Genaueres wissen etliche andere Teilnehmer bereits vor der Auslosung. So ist schon fix, dass Russland, Dänemark und Belgien in der Gruppe B spielen werden (und daher sicher nicht Österreich). Das liegt an den Spielorten St. Petersburg und Kopenhagen sowie am Umstand, dass die Russen wegen ihres Nachbarschaftskonflikts nicht die Ukraine als Gegner erhalten können. So blieb nur noch Belgien als Topf-A-Nation ohne Heimspielort übrig. Die Ukraine wandert entsprechend in die Gruppe C mit den Niederlanden.

Im vierten Topf stehen bislang nur Finnland und Wales fest, dazu gesellen sich die vier Nationen, die sich über das Nations-League-Play-off im März ihr Ticket sichern können. Unter ihnen befinden sich mit Ungarn, Irland, Rumänien und Schottland auch noch vier Gastgeberländer. Daher wird beispielsweise der Sieger des Nations-League-Pools mit den Iren fix in der Gruppe mit Spanien spielen (Spielorte: Bilbao und Dublin) oder jener mit Ungarn in der Gruppe mit Deutschland (Spielorte: München und Budapest).



Die Topfeinteilung:

Topf 1: Italien, Belgien, England, Deutschland, Spanien, Ukraine.

Topf 2: Frankreich, Schweiz, Kroatien, Polen, Niederlande, Russland.

Topf 3: Portugal, Türkei, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien.

Topf 4: Wales, Finnland, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C, Sieger Play-off D.

Quelle: SN