EM-Quali: Österreich hat trotz Ausfällen eine Topelf

Auch ohne die Stars David Alaba und Marko Arnautović hat das ÖFB-Nationalteam zum Start der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan und Estland in Linz volle Erfolge im Visier.

Das Ziel hat Ralf Rangnick schon bei seiner ersten Pressekonferenz als ÖFB-Teamchef klar formuliert: Er will mit Österreich zu EM 2024 in Deutschland und in seinem Heimatland für Furore sorgen. Nur der Erste und Zweite der EM-Qualifikation sichern sich ein direktes Ticket für die Europameisterschaft. Um diese beiden Plätze von Beginn an im Visier zu haben, müssen zum Start gegen die Außenseiter Aserbaidschan (Freitag) und Estland (Montag) Siege eingefahren werden. Die Hauptkonkurrenten in Gruppe F sind Belgien und Schweden. Ganz ...